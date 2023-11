Trapani, senti il patron Antonini: “Noi invidiati? Mi ispiro all’Avvocato Agnelli, quindi…”

Trapani Shark è “la storia” di questo avvio di stagione in Serie A2: dopo un mercato faraonico per la categoria, i siciliani sono in vetta al Girone Verde con 7 vittorie in 8 partite. Questo weekend ospiteranno Torino, una delle pretendenti alla promozione, nonché terza in classifica ad un solo successo dai granata. Intervistato dal piemontese Tuttosport, il patron Valerio Antonini, la cui esuberanza ha sicuramente contribuito a generare interesse da parte degli “esterni” nei confronti del club, ha parlato dell’invidia che Trapani starebbe generando. E lo ha fatto come sempre con la solita veemenza.

“Obiettivi? Confermo, voglio portare il basket in Serie A e il calcio subito in Serie C [i Trapani Shark sono una polisportiva che comprende appunto anche la squadra di calcio in Serie D, ndr]. Pensare in grande e unire i due sport è cruciale per l’indotto economico, e la città si è risvegliata. Nel basket ho voluto subito chiarire che nessuno dovesse pensare a una gestione focalizzata sulla A2, dai giocatori ai dirigenti. Invidia? Ne stiamo attirando un po’, ma io mi ispiro all’Avvocato Agnelli, che reputo più grande: lui diceva che l’invidia è rivolta ai vincenti. Quindi spero di essere il più invidiato“ ha dichiarato Antonini.

Il presidente di Trapani è quindi pronto ad una stagione da protagonista a partire dalla partita contro Torino. Nei giorni scorsi, sui social della squadra, aveva scherzosamente invitato i tifosi avversari a recarsi in trasferta in Sicilia per godersi la “scintillante vittoria” dei granata.