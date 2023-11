Italbasket, fissata la data per il sorteggio del Pre-Olimpico

Fissata la data per i sorteggi relativi ai tornei Pre-Olimpici di basket. La cerimonia si terrà il 27 Novembre nella Patrick Baumann House of Basketball di Mies, in Svizzera.

Il sorteggio prenderà il via alle 18 e sarà tramesso in diretta sul canale YouTube della FIBA. L’ospite sarà Luol Deng, presidente della Federazione del Sud Sudan, nazionale già qualificata per Parigi 2024. Prima del sorteggio verranno anche svelate le location in cui si giocheranno i quattro tornei.

L’Italia non sarà testa di serie ma verrà inserita in seconda fascia perché è stata scavalcata nel ranking FIBA da Spagna, Lettonia, Lituania e Slovenia. Per andare alle Olimpiadi dovrà sicuramente battere una di queste quattro ma quanto meno eviterà il confronto con la Grecia.

Foto: FIBA