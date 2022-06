Il Fenerbahçe apre all’addio di Polonara: Virtus Bologna in pressing

Maurizio Gherardini, DG del Fenerbahçe, è intervenuto su Twitch ad Area 52, programma condotto da Andrea Solaini, e ha ammesso che non è certo che Achille Polonara resterà in Turchia la prossima stagione.

Maurizio Gherardini on Achille Polonara: "He had highs and lows, like all the team had. But he is a great worker and a very good guy. Will he stay? I don't know yet. He is a piece of our puzzle, if we let him go we need another one"

On @areacinquanta2 👇https://t.co/GS1HxMScNN pic.twitter.com/0LXhuMntJd

— Marco Pagliariccio (@loupaya) June 28, 2022