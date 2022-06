Massimo Zanetti: “Non volevo polemizzare sugli arbitri, mia frase male interpretata”

Massimo Zanetti ha parlato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport di quanto accaduto durante la serie di finali Scudetto contro Milano. Dopo Gara-5, il patron della Virtus Bologna si era lasciato andare a dichiarazioni molto forti nei confronti degli arbitri, parlando con rabbia di sudditanza verso l’Olimpia e verso Ettore Messina. Le parole di Zanetti avevano aperto una gigantesca polemica, fatta di botte e risposte.

Ora il proprietario del club bianconero ha voluto mettere un punto alla fine della vicenda, dicendo che non era sua intenzione fare polemica, anzi.

Lo scorso anno abbiamo vinto noi 4-0, questa volta ha vinto Milano, meritatamente. Sono stati più forti. Mi dispiace che una mia frase sugli arbitraggi sia stata male interpretata. Non volevo fare polemica, semmai avrei voluto smussare i toni: si stavano alzando troppo. Non ho nulla contro Milano, anzi. Sono tra gli sponsor del Milan e del Monza. Amo la città, e credo fermamente nel fair play. Il prossimo anno sarà ancora sfida tra Virtus e Olimpia, in Italia e spero pure in Europa. Siamo come Bartali e Coppi, la rivalità è inevitabile e fa crescere entrambi.