Il Fenerbahçe sta pensando a Meo Sacchetti come nuovo coach dopo che Igor Kokoskov ha deciso di tornare in NBA e firmare come assistant coach ai Dallas Mavericks.

La notizia è stata riportata da una fonte autorevolissima, ovvero Giuseppe Sciascia su Il Corriere della Sera, il quale parla di Sasha Djordjevic come unica alternativa al tecnico che è riuscito a riportare l’Italia alle Olimpiadi 17 anni dopo l’ultima volta, ironia della sorte proprio contro la Serbia di Kokoskov.

Attualmente l’ex C.T. della Serbia ed ex coach della Virtus Bologna sempre essere favorito su Meo Sacchetti per la panchina del Fenerbahçe ma è indubbio che quello che è stato fatto a Belgrado è stato qualcosa di straordinario e che influirà molto nella scelta dei turchi. A questo aggiungiamoci pure i buoni uffici di Sacchetti con Maurizio Gherardini, general manager dei gialloneri.

Nei prossimi giorni si deciderà il futuro di Sacchetti, che potrebbe anche decidere di non allenare un club e concentrarsi sull’Europeo dell’anno prossimo, il quale in parte si giocherà in Italia. In passato si era parlato di un suo possibile ritorno a Varese ma poi hanno optato per il giovane Adriano Vertemati.

Leggi anche: Salgono i contagi tra gli atleti: le Olimpiadi di Tokyo sono a rischio