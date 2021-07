La Repubblica Ceca fa la sorpresa al Canada e lo elimina in semifinale

Dopo la Croazia, un’altra squadra esce anzitempo dal Preolimpico di casa. Il Canada è stato infatti sconfitto in semifinale a Victoria dalla Repubblica Ceca, che non partiva certo col favore del pronostico. I cechi hanno condotto la gara quasi tutti i regolamentari, trovando addirittura a +9 a 44” dalla sirena finale. Poi il suicidio: tripla di RJ Barrett, recupero e tripla di Nickeil Alexander-Walker e, dopo un tiro libero per un antisportivo, tripla di Andrew Wiggins per il pareggio sul 94-94 con 11” sul cronometro.

Dopo l’errore Schilb, i supplementari. Qui l’inerzia sembrava tutta dalla parte dei canadesi, subito a +5 con Alexander-Walker e Barrett salvo poi farsi rimontare. La tripla di Schilb è valsa il +2 ceco a 49” dalla fine, quindi il pareggio di Andrew Wiggins a quota 101. L’eroe del match è stato però Tomas Satoransky, che sull’ultimo possesso dei suoi ha segnato il game-winner che ha mandato la Repubblica Ceca in finale. L’errore di Trey Lyles con circa un secondo sul cronometro ha chiuso la partita definitivamente.

🇨🇿 @satoransky banks it to give Czech Republic the win over Canada in OT and advance to the #FIBAOQT Final! pic.twitter.com/b6rrI4SFuu — FIBA (@FIBA) July 3, 2021

Per il Canada quindi inutili i 23 punti di Barrett, i 22 e 8 rimbalzi di Wiggins e anche i 21 punti di Alexander-Walker. Arrivati al Preolimpico come favoriti, i padroni di casa si sono dovuti arrendere ai 31 punti di Schilb, alla doppia-doppia da 14+19 di Balvin e ovviamente al leader, Satoransky, autore di 18 punti, 7 rimbalzi e 5 assist.