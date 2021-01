Il grande impatto di Draymond Green sugli Warriors, secondo Steph Curry e lui stesso

I Golden State Warriors hanno vinto 4 delle ultime 5 partite, 2 su 3 da quando è tornato in campo Draymond Green, che aveva saltato training camp e inizio di stagione a causa del Covid-19 e di un infortunio minore. La squadra di Steve Kerr, nel successo di ieri notte su Sacramento, ha raggiunto quota 41 assist (su 51 tiri realizzati): un numero certamente molto alto, che è anche il record NBA stagionale fin qui.

Nel post-partita, sia Green che Steph Curry hanno parlato del forte impatto del primo su una squadra ancora molto giovane e inesperta. “È molto importante dirigere i miei compagni in campo. La realtà è che questi ragazzi non sanno dove andare. È importante che io glielo indichi e li mandi nella direzione giusta” ha detto Draymond, che ha chiuso con 5 punti, 5 rimbalzi e 5 assist la gara contro i Kings.

Draymond on directing movement on the floor: “It’s very important. Reality is guys don’t know where to go. It’s important that I’m pointing guys in the right direction.” https://t.co/jc0OmfFxu6

— 95.7 The Game (@957thegame) January 5, 2021