Il Maccabi vuole tornare subito a giocare le gare di EuroLega a Tel-Aviv

Il Maccabi Tel-Aviv ha invitato in Israele il direttore delle competizioni di EuroLega, Diego Guillen, nell’ambito degli sforzi del club per organizzare nuovamente le partite del campionato in casa in questa stagione, come riportato da ONE.

Lo scopo dell’invito era che un importante funzionario dell’EuroLeague si facesse un’idea di prima mano della situazione attuale di Tel Aviv, compresa la vita quotidiana, e verificasse se le condizioni potessero consentire il ritorno della competizione in città. Durante la sua visita, Guillen ha anche assistito al derby israeliano di Winner League tra il Maccabi e l’Hapoel Tel Aviv (vittoria dei gialloneri per 95 a 78).

Il Maccabi Tel-Aviv ha giocato tutte le sue partite casalinghe di EuroLega a Belgrado, in Serbia, dopo l’attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre, che ha dato inizio a una nuova guerra a Gaza, in Palestina. La fortissima formazione israeliana ha ospitato solo una partita a Menora Mivtachim in questa stagione, l’esordio contro il Partizan Belgrado.

Al momento della pausa di metà stagione dell’EuroLeague, il Maccabi è a pari punti con il Valencia (13-13) e al nono posto in classifica. Giocare davanti ai propri tifosi potrebbe fare la differenza in vista della corsa ai playoff.

