TRAGEDIA a DUSSELDORF! Giovane cestista ucraino morto accoltellato

In un tragico incidente avvenuto nella città tedesca di Dusseldorf, il giovane cestista ucraino, Volodymyr Yermakov, 17 anni, è stato accoltellato mortalmente, mentre il suo amico e compagno di squadra ucraino, Artem Kozachenko, è attualmente in condizioni critiche in terapia intensiva.

Le informazioni preliminari suggeriscono che gli autori siano giovani di origine non tedesca. Sia Yermakov che Kozachenko facevano parte della squadra giovanile degli ART Giants di Dusseldorf, che doveva giocare una partita domenica. In seguito all’attacco, l’intera squadra ha trascorso la notte in ospedale, fornendo supporto ai propri compagni di squadra.

Yermakov, che si era dedicato alla pallacanestro fin da bambino, aveva messo in mostra il suo talento rappresentando l’Ucraina ai Campionati europei juniores in Bulgaria nel 2022. La polizia locale ha avviato un’indagine su questo crimine.

Non è certamente la notizia che vi avremmo voluto dare in questo lunedì sera. Siamo veramente dispiaciuti per questo giovane cestista ucraino ucciso brutalmente a Dusseldorf.

La speranza è che Artem Kozachenko, l’altro ragazzo coinvolto nell’incidente, riesca a farcela e possa tornare a giocare a basket. Forza Artem, non mollare!

