Il matrimonio di Danilo Gallinari con Eleonora Boi: tra balli, fiori e giocatori NBA

In attesa di muovere i primi passi da giocatore dei Boston Celtics, ieri Danilo Gallinari è convolato a nozze con Eleonora Boi. I due si sono sposati in Sardegna, terra natale della giornalista, e hanno proseguito la festa nell’esclusiva Villa d’Orri, vicino a Cagliari. Dell’evento si hanno un post, condiviso sia dal Gallo che da Boi su Instagram, e numerose storie e foto degli invitati.

Ovviamente tra i tanti presenti c’erano volti del mondo del giornalismo sportivo italiano, ma anche tanti giocatori di basket, sia italiani che provenienti dalla NBA. Solo per citarne qualcuno, c’erano Peppe Poeta, Luca Vitali, Jack Devecchi ma anche il serbo Bogdan Bogdanovic, compagno di Gallinari ad Atlanta nelle ultime due stagioni, e il bosniaco Jusuf Nurkic.

Bogdan Bogdanovic, Jusuf Nurkic and Luca Vitali of @PallCantu all showed out for Danilo Gallinari’s wedding…

Big congrats to our guy Gallo!!! 🎉 @LeaderOfHorde @bosnianbeast27 @gallinari8888 @LucaVitali10

(Photo by @LucaVitali10) pic.twitter.com/ShDwpMYmk0

— Jack Tresh (@jack_tresh) July 23, 2022