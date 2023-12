Nico Mannion ufficiale a Varese, i dettagli dell’accordo

Questa mattina il Baskonia ha ufficializzato la risoluzione contrattuale con Niccolò Mannion e poco dopo la Pallacanestro Varese ne ha annunciato l’ingaggio. L’azzurro torna quindi in Serie A dopo pochi mesi all’estero e la decisione estiva di lasciare la Virtus Bologna. Mannion sarà uno degli elementi di spicco della formazione lombarda, partita malino in campionato (penultima sul 3-9) ed eliminata ai preliminari di Basketball Champions League a ottobre.

Come riportato da La Prealpina, l’accordo tra Nico Mannion e Varese sarà fino al termine della stagione per una somma intorno ai 200.000 dollari. Un grande sforzo economico per i biancorossi, alla ricerca di una point guard. Prima si era parlato del ritorno di Colbey Ross poi, quando l’americano si è diretto verso Tortona, Varese è andata all-in su Mannion.

In questa stagione di EuroLega, Mannion ha segnato 6.0 punti di media col Baskonia.