Il MIP di EuroLega? Nikos Zīsīs non ha dubbi e lo dice in italiano: Achille Polonara!

Achille Polonara sta vivendo una stagione strepitosa con la maglia del Baskonia, lui che era arrivato abbastanza per caso in Spagna ma che, partita dopo partita, si è guadagnato il posto e a Vitoria oggi quasi non si ricordano più di aver avuto Toko Shengelia.

Proprio per questo motivo, Peppe Poeta ha proposto su Twitter di nominare l’italiano ex Sassari e Reggio Emilia Most Improved Player della competizione (al pari di Wade Baldwin).

A confermare ciò ci ha pensato Nikos Zīsīs che, in un italiano perfetto, avendo giocato 5 stagioni tra Treviso e Siena, ha commentato dicendo che aveva pensato la stessa identica cosa e l’aveva riferita al suo amico Nicolò Melli, i quali erano stati compagni di squadra al Bamberg, allora allenato dall’italianissimo Andrea Trinchieri.

D’accordo. Dicevo ieri la stessa cosa a @NikMelli — Nikos Zisis (@nik683) January 15, 2021

Per quanto possa contare il nostro parere, anche noi la pensiamo come il veterano greco.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.