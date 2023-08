Il Mondiale degli assenti? Il roster degli esclusi del Canada è stellare

Anche il Canada è una delle squadre che pagano maggiormente le assenze nei Mondiali alle porte. I canadesi apriranno il loro cammino sfidando la Francia, altra nazionale falcidiata dai forfait.

A spiccare nell’elenco dei canadesi che non saranno alla World Cup ci sono Jamal Murray, Andrew Wiggins e Bennedict Mathurin.

Abbiamo provato a ipotizzare un roster dei migliori 12 esclusi del Canada, composto da nove giocatori NBA, da tre top di EuroLega come Pangos e Robertson, oltre a Thomas Scrubb, l’ultimo tagliato alla vigilia dell’esordio. Anche in questo caso, come per la Francia, ci sono tanti giovani promettenti che non hanno trovato spazio. A dimostrazione di come la scuola canadese stia diventando sempre più influente nel panorama del basket globale.

Cory Joseph | P | Golden State Warriors

Andrew Nembhard | P | Indiana Pacers

Kevin Pangos | P – G | Olimpia Milano

Jamal Murray | G | Denver Nuggets

Kassius Robertson | G | Valencia

Thomas Scrubb | G – AP | Obradoiro

Bennedict Mathurin | AP | Indiana Pacers

Shaedon Sharpe | AP | Portland TrailBlazers

Andrew Wiggins | AG | Golden State Warriors

Oshae Brissett | AG | Boston Celtics

Chris Boucher | AG – C | Toronto Raptors

Caleb Houstan | C | Orlando Magic