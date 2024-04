L’INCREDIBILE dato sui vantaggi nella serie fra Lakers e Nuggets

I Denver Nuggets conducono 3-1 la serie di primo turno playoff contro i Los Angeles Lakers.

Jokic e compagni erano avanti 3-0 prima che i gialloviola vincessero gara 4, prolungando il confronto. La serie finora è stata caratterizzata da continue rimonte da parte di Denver nelle prime tre partite, vinte di rincorsa dalla franchigia del Colorado.

Questo produce un dato incredibile per quanto riguarda i vantaggi. I Los Angeles Lakers hanno condotto nel punteggio per ben 136 minuti nelle prime quattro partite, mentre i Nuggets sono rimasti avanti per poco meno di 42 minuti. Il punteggio è stato in perfetta parità per altri 14 minuti. Questo per far capire quanto Denver sia stata abile nelle rimonte e quanto vantaggio i Lakers abbiano dilapidato nelle prime tre partite.

Nuggets have a 3-1 lead, but Lakers have been up in every game this series 😮 (h/t @WorldWideWob) pic.twitter.com/YAZmmKODjZ — Bleacher Report (@BleacherReport) April 28, 2024

Statistiche curiose ma alla fine nel basket conta solamente essere avanti al suono dell’ultima sirena. I Nuggets finora ce lo stanno ricordando, anche se i tifosi gialloviola credono nella rimonta.

LEGGI ANCHE: Perché alcuni giocatori dei Denver Nuggets hanno fatto riscaldamento in CIABATTE?