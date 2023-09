Bruno Caboclo alla Reyer Venezia rimane un mistero: affare saltato?

La firma di Bruno Caboclo con la Reyer Venezia risale a luglio. Il giocatore brasiliano doveva essere la punta di diamante nella formazione orogranata, ma in questi giorni, proprio quando doveva unirsi alla squadra per la preparazione, tutto è diventato più misterioso. Caboclo non ha preso il volo che avrebbe dovuto portarlo a Venezia, senza una motivazione chiara. Ad oggi, e sono passati tre giorni, non c’è alcuna novità.

Venezia, tramite il presidente Federico Casarin, continua a sostenere la validità del contratto, dal quale Caboclo non potrebbe sottrarsi. Ad oggi però il brasiliano, nel frattempo protagonista di un ottimo Mondiale, ancora non si vede. Secondo La Nuova, il club lagunare avrebbe già iniziato a guardarsi intorno per un eventuale sostituto. Il danno di un mancato arrivo di Caboclo a fine settembre, con la necessità di trovare qualcuno al suo posto a mercato quasi completato, sarebbe però enorme per una formazione che sembrava candidata al ruolo di possibile outsider.

Fonte: Sportando