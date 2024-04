Il Panathinaikos non convince, Ataman se la prende con Vildoza: “Non può chiedermi più minuti!”

Il Panathinaikos sta vivendo una stagione molto positiva: con una gara ancora da giocare, è secondo in EuroLega e sicuro dei Playoff, mentre in campionato si trova al primo posto con una sola sconfitta in 22 partite. Questa sera i biancoverdi hanno avuto la meglio in trasferta sul Kolossos Rodi, squadra che occupa il sesto posto. Il risultato è stato di 74-79 con 23 punti di Grigonis e 15 di Lessort, ma dopo la partita Ergin Ataman non era affatto contento.

La squadra non ha infatti convinto per nulla il coach turco, sempre pretenzioso nei confronti dei suoi. Ad inizio anno, quando il Pana aveva commesso qualche passo falso, Ataman non aveva esitato a criticare i giocatori. Oggi se l’è presa in particolare con Luca Vildoza, che ha giocato 22′ segnando solo 2 punti con 1/7 al tiro. L’argentino sta giocando pochissimo, soprattutto in EuroLega: nelle ultime 5 partite ha trovato minuti solo 2 volte e in totale è stato in campo 6′.

“Voglio lamentarmi dei giocatori, specialmente di Vildoza. Ha tirato 1/7 dal campo. Tutti devono giocare bene, ogni partita. I giocatori come Vildoza non possono prendersi così tanti tiri. Non è possibile che poi vengano a chiedermi più minutaggio in EuroLega. Direte che sto attaccando un mio giocatore, ma dobbiamo essere pronti. Anche Mitoglou ha giocato molto male. Tutti pensano che in EuroLega sia tutto finito. Giovedì abbiamo una partita importante. Se giochiamo così contro l’Alba Berlino, perderemo quanto di buono fatto nel corso della stagione all’ultima partita di regular season” ha detto Ataman.