Kentucky, finisce l’era di John Calipari: ricco accordo con Arkansas

John Calipari è una delle istituzioni del college basketball: allena in NCAA dal 1988, con una breve pausa per sedersi sulla panchina dei Nets tra 1996 e il 1999 e su quella dei Sixers (come assistente) nella stagione 1999-00. Il suo nome è stato legato soprattutto a due college: Memphis, che ha allenato dal 2000 a 2009, e Kentucky, che ha invece guidato dal 2009 ad oggi. Dopo 15 anni e un Torneo NCAA vinto nel 2012, Calipari ha deciso di accettare una nuova sfida: firmerà un quinquennale con Arkansas.

Calipari, 65 anni, andrà a percepire circa 8.5 milioni di dollari a stagione: poco meno di quanto avrebbe guadagnato a Kentucky, con la quale aveva ancora 3 anni di contratto. Se lo avessero licenziato, i Wildcats gli avrebbero dovuto versare 33 milioni di dollari di buonuscita. Trattandosi però di dimissioni, Calipari se ne andrà gratis.

L’ultima sulla panchina dei Wildcats non è stata una grande stagione per John Calipari: Kentucky ha chiuso 4° nella SEC e al Torneo NCAA è uscita al primo turno contro Oakland, #14 del tabellone. Troppo poco per uno degli atenei più vincenti della storia del college basketball, che ha vinto 8 volte il Torneo NCAA ma l’ultima appunto nel 2012, con Anthony Davis e Michael Kidd-Gilchrist, prima e seconda chiamata assoluta al Draft di quell’anno.

Calipari si metterà al timone di Arkansas, non la più popolare delle università: i Razorbacks hanno vinto un solo titolo NCAA nel 1995, che è stata anche l’ultima volta che sono arrivati alle Final Four. In questa stagione Arkansas non si è nemmeno qualificata al Torneo, chiudendo la SEC al terzultimo posto con un record di 16-17.