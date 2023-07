Il Partizan Belgrado ad oggi non parteciperà al prossimo campionato serbo

Ogni anno le big serbe, Stella Rossa e Partizan Belgrado, competono su tre fronti diversi: EuroLega, Lega Adriatica e KLS, il campionato serbo. I biancorossi sono a quota 8 campionati consecutivi vinti, fatta eccezione per quello del 2020 cancellato causa Covid. Il Partizan, probabilmente l’unica squadra che potrebbe tener loro testa, non ha però disputato i Playoff nelle ultime due stagioni. Nel 2022 per scelta, come segnale ai propri ultras protagonisti di comportamenti violenti. Nel 2023 invece per via di un errore amministrativo, arrivato mentre il Partizan lottava per le Final Four di EuroLega contro il Real Madrid.

Come se non bastasse, per la prossima stagione non è in dubbio la partecipazione del Partizan Belgrado alla post-season serba, ma in generale a tutto il campionato. Il comitato che esamina i casi di assegnazione delle licenze in KLS infatti ha rigettato la domanda di iscrizione del club bianconero a causa dei numerosi debiti. Il Partizan è infatti in rosso di parecchi milioni, nonostante la fruttuosa raccolta fondi dei tifosi conclusasi nei mesi scorsi.

Nei prossimi giorni la squadra farà ricorso per questa decisione, e magari riuscirà a partecipare al campionato alla fine. Tuttavia i problemi del Partizan sono parecchi, e non solo economici: è in corso da qualche giorno un’indagine su presunte partite truccate in KLS.