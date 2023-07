EA7 Milano, mercato: sta sfumando Darius Thompson, c’è l’Efes

L’EA7 Olimpia Milano non ripartirà da Darius Thompson, nonostante i rumors che volevano l’americano (che ha passaporto italiano) come principale aggiunta al roster meneghino questa estate. Thompson avrebbe l’accordo con l’Anadolu Efes, come riportato da Emiliano Carchia di Sportando.

Il giocatore, uno dei migliori playmaker dell’ultima EuroLega con 12.6 punti e 6.7 assist di media in maglia Baskonia. Qualche settimana fa Thompson era sembrato ad un passo dal firmare con Milano, ma alla fine la trattativa pare sfumata. Decisiva probabilmente la partenza di Vasilije Micic, che pochi giorni fa ha firmato con gli Oklahoma City Thunder. Il serbo sarà sostituito da Thompson, che firmerà un pluriennale e giocherà così la sua seconda stagione in carriera in EuroLega dopo quella da poco conclusa.

Darius Thompson is joining Anadolu Efes Istanbul on a multi-year deal, I am told — Emiliano Carchia (@Carchia) July 4, 2023

Resta da vedere se Thompson lo vedremo in campo con la maglia azzurra: resta infatti la migliore opzione per il CT Pozzecco in vista del Mondiale, se parliamo di giocatori naturalizzabili.