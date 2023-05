Il Partizan Belgrado si complimenta col Real Madrid: “Siete stati d’esempio!”

Dopo la vittoria dell’11° EuroLega della sua storia, molte squadre si sono congratulate sui social media con il Real Madrid. Tra i tanti messaggi pubblicati, ce n’è però stato uno che ha colpito particolarmente: quello del Partizan Belgrado. Il club serbo era avanti 2-0 nella serie contro i Blancos ai Playoff, con tra l’altro due partite da disputare in casa. In Gara-2 però c’è stata la nota rissa che ha coinvolto praticamente tutti i giocatori, episodio dal quale il Real ha tratto una nuova forza che gli ha permesso di ribaltare la sfida e vincere la serie 3-2.

Sebbene il Partizan come club abbia sempre cercato di mostrare rispetto al Real, per esempio chiedendo più volte ai propri tifosi di non creare disordini in occasione delle due gare disputate a Belgrado, lo stesso non si può dire di alcuni giocatori. Dante Exum, uno di coloro che hanno avuto la peggio durante la rissa di Gara-2, prima delle Final Four aveva attaccato i Blancos per la loro ipocrisia e per le punizioni a suo dire troppo leggere inflitte dall’EuroLega.

Per questo motivo suona strano leggere le congratulazioni da parte del Partizan per la vittoria della coppa, soprattutto per alcune parole utilizzate. “Congratulazioni per aver vinto l’EuroLega! Avete mostrato grande carattere e avete dato l’esempio a tutti noi di quanto lontano possa arrivare una squadra se ci crede davvero fino alla fine!” ha scritto il club serbo.