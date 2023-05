Dopo l’eliminazione, Dante Exum alza la voce: “Nessuna scusa da Yabusele, questa non è la WWE”

Dopo la rissa, diventata già storica per l’EuroLega, avvenuta in Gara-2, il clima tra Real Madrid e Partizan Belgrado si era disteso. Non ci sono stati incidenti nelle due partite disputate a Belgrado, nonostante la rabbia dei tifosi serbi verso le Merengues, e Zeljko Obradovic ha predicato sempre calma e rispetto verso gli avversari, proprio per evitare di fomentare il pubblico. Ora però che il Partizan dopo quella rissa si è visto rimontare da 0-2 a 3-2 nella serie (prima volta che accade nella storia della competizione), qualcosa si è mosso. Ad alzare la voce al termine di Gara-5 a Madrid è stato Dante Exum, la più grande “vittima” della rissa di due settimane fa.

Il giocatore australiano era stato aggredito da Guerschon Yabusele, che lo aveva schiantato a terra procurandogli un infortunio rivelatosi poi molto lieve. Exum ha infatti disputato tutte e tre le partite successive, segnando 13 punti in Gara-3 e 14 in Gara-4. Ma all’ex NBA non è andato giù il trattamento dell’EuroLega nei confronti dei giocatori coinvolti nella rissa: Yabusele ha ricevuto solo una squalifica di 5 partite, mentre Gabriel Deck di 1. Il resto dei Blancos è rimasto impunito, col Partizan che invece ha dovuto fare a meno di Kevin Punter per le 2 partite giocate a Belgrado e di Lessort in Gara-3.

Non c’è nulla da dire. Eravamo in vantaggio, sapevamo che avrebbero fatto qualcosa di sporco, succede sempre così. Ovviamente sono molto amareggiato, penso che tutti noi ci saremmo meritati le Final Four. La serie è cambiata quando c’è stata la rissa, al 100%. Abbiamo perso due giocatori, io ho giocato infortunato il resto della serie. Cosa possiamo aggiungere? Credo sia divertente come il Real sia riuscito a controllare la narrazione di come sono andate le cose. Hanno pubblicato tutte quelle scuse sui social, ma io non ricevuto nessuna scusa in privato da Yabusele. Questo dimostra chi sono veramente. Noi teniamo la testa alta e ci concentreremo sulla Lega Adriatica. La squalifica di Yabusele? Credo che chiunque giochi a basket e abbia visto il video pensi che la punizione non è stata abbastanza. Penso che tutti siano rimasti sorpresi che sia stato sospeso solo 5 partite. Non siamo nella WWE. Ci saremmo sentiti meglio se si fossero scusati, ma lo hanno fatto solo tramite i media. L’EuroLega se l’è bevuta e ha dato loro sospensioni molto blande.

Fonte: BasketNews