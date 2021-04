Nonostante sia passato già un anno dalla tragica scomparsa della leggenda dei Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, egli vive nei ricordi dei suoi cari, in particolar modo di quelli di sua moglie Vanessa.

Oggi avrebbero festeggiato il loro 20° anniversario di matrimonio e lei si è presa del tempo per ricordare l’occasione e pubblicare un messaggio commovente sul suo profilo Instagram.

Vanessa ha pubblicato un video di lei e Kobe che si baciano il giorno del loro matrimonio con un semplice saluto al loro anniversario.

L’amore tra questi due è stato davvero stupendo. E celebrare il loro ventesimo anniversario di matrimonio è il minimo che possiamo fare. Inutile dire che avremmo voluto che Kobe e Vanessa Bryant festeggiassero questo traguardo insieme. Con il Mamba ancora in vita.

L’unica cosa che ci permette di sorridere è vedere quanto sia ancora innamorata del suo Kobe e come cerchi di crescere le loro maghifiche figlie. Non è semplice essere vedeva così giovane, oltre che mamma, come nel suo caso, per fortuna che la famiglia di Pau Gasol è sempre stata loro vicina, anche in questo giorno felice ma purtroppo diventato molto triste, come potete leggere qui: Lo speciale regalo di Pau Gasol a Vanessa Bryant e alla sua famiglia.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.