Una delle storie più toccanti legate alla scomparsa di Kobe Bryant è quella legata all’ex leggenda dei Los Angeles Lakers, Pau Gasol, e alla sua famiglia, che si sono presi cura di Vanessa Bryant dopo la tragica morte di Kobe e Gianna Bryant. Per tutto il tempo dell’elaborazione del lutto, Gasol e sua moglie sono stati al fianco di Vanessa e dei suoi figli. Ciò non è cambiato nel giorno in cui sarebbe stato il 20° anniversario di matrimonio di Vanessa e Kobe.

Pau + family sent this to Vanessa Bryant for Vanessa and Kobe’s 20th wedding anniversary pic.twitter.com/04UNsn575K — Daman Rangoola (@damanr) April 18, 2021

Il bellissimo bouquet di rose a forma di cuore per Vanessa Bryant è esattamente il tipo di cosa che ti aspetti da qualcuno con il carattere come quello di Pau Gasol. Qualsiasi foto sul suo profilo Instagram o su quello di Vanessa ti mostrerà quanto vuole bene a quella famiglia e quanto è disposto a rendere felice quella famiglia in un momento così difficile. Perdere i propri cari nel modo in cui è accaduto alla famiglia Bryant è quasi inimmaginabile e avere amici come i Gasols è importantissimo per alleviare quel dolore.

Ora Pau Gasol non è più fisicamente al fianco della famiglia Bryant perché è torna nel suo Barcelona, con il quale ieri ha dominato contro il Manresa, ma con il cuore è sempre al fianco dei figli del Black Mamba.

