Virtus Bologna, il prossimo colpo sarà Iffe Lundberg

La Virtus Bologna, che settimana scorsa aveva ufficializzato due lunghi, sta per mettere nero su bianco un accordo con una nuova guardia. Secondo Emiliano Carchia di Sportando, il danese Iffe Lundberg diventerà presto bianconero.

Lundberg ha iniziato la scorsa stagione col CSKA Mosca, prima di trasferirsi ai Phoenix Suns dopo l’esclusione dei russi dall’Eurolega. Il giocatore ha mantenuto 9.1 punti e 2.0 assist di media in Eurolega, giocando 16 partite. Secondo quanto riportato, Lundberg firmerà il contratto più oneroso della storia per quanto riguarda un giocatore danese.

