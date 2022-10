Il presidente del Partizan: “Basket bello, ma impossibile guadagnarci”

Ostoja Mijailovic, presidente del Partizan Belgrado, ha rilasciato nelle scorse ore un’intervista a MozzartSport in cui parla di come sia gestire un club di basket, anche tra i migliori d’Europa. I bianconeri in questa stagione torneranno a disputare l’EuroLega con un roster allenato dalla leggenda Zaljiko Obradovic, e hanno già stabilito un nuovo record europeo con 11.000 abbonamenti venduti.

Nonostante questo però, secondo Mijailovic, il basket resta uno sport con il quale è impossibile fare profitto:

Bisogna capire che il nostro budget è tre volte più basso di altri club. Ci sono tanti fattori che dobbiamo superare. Per esempio, i contratti dei giocatori americani sono in dollari. La differenza nel cambio tra euro e dollaro è del 20%. Ciò significa che, per esempio, un contratto da 5 milioni di dollari a noi costa un milione in più. Il pubblico non sa come funziona una squadra di basket. Il basket è un bellissimo sport, ma è impossibile farvi profitto. Quando si guarda al calcio e alla UEFA Champions League in primis, si nota che loro hanno un premio finale di 10 milioni di euro. I club di calcio hanno molte più possibilità di guadagnare soldi.