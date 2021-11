Il Presidente della Stella Rossa: “Il basket spende più di quanto guadagna”

Il presidente della Stella Rossa Belgrado, Nebojsa Covic, ha parlato alla televisione serba di vari argomenti tra cui l’organizzazione del basket europeo, la finanza e il collegamento con i campionati nazionali. E la maggior parte delle cose che ha detto erano negative nei confronti delle organizzazioni.

Il punto principale del presidente della Stella Rossa Belgrado era che il calendario el basket dovrà cambiare poiché ci sono troppi obblighi per i club tra il calendario europeo e quello nazionale, soprattutto quando si includono i problemi di roster che derivano dagli infortuni e dal coronavirus. E nessuna garanzia che i buoni risultati nel campionato nazionale porteranno all’Europa, rendendo tutto così noioso, incerto e più difficile.

“Non dipende da noi. Il basket europeo deve cambiare in senso organizzativo. Questo modo di giocare non funziona. La Lega Adriatica non ha alcun significato competitivo per entrare in Eurolega ed Eurocup. La Stella Rossa ha ottenuto una wild card per l’Eurolega i qualità di campione, ma le squadre che hanno partecipato ai playoff non giocano in Eurocup, bensì nelle competizioni FIBA, mentre chi ha giocato nei play-out prova a giocare in FIBA Champions League. L’ordine basato sui risultati sportivi è andato perso”.

“In Eurolega stanno accadendo cose insolite. Non siamo i loro co-proprietari, ma è inevitabile che il calendario debba cambiare. Non saremo in grado di sopportarlo. Non abbiamo l’opportunità di ingaggiare 18 giocatori. Anche con 14, 15 ragazzi è difficile. I club spendono più di quanto guadagnano. Una vittoria in Eurolega vale 37.000 euro, in UEFA Europa League (calcio) circa 700.000. La pallacanestro è arrivata a spendere più di quanto guadagna”.