James Harden raggiunge Larry Bird per numero di triple doppie realizzate

James Harden ha ricevuto alcune critiche dal pubblico per il suo inizio difficile poiché i suoi numeri sono stati significativamente inferiori rispetto al passato, tuttavia, The Beard non ha dimenticato come si gioca e questa notte l’ha dimostrato una volta di più.

Senza Kyrie Irving – ancora fuori per problemi legati al Coronavirus – e Kevin Durant che è stato espulso contro i Detroit Pistons, Harden ha aperto la strada con 18 punti, 12 assist e 10 rimbalzi. Questo ha segnato la 59esima tripla doppia in carriera per James Harden, raggiungendo Larry Bird al settimo posto nella lista di tutti i tempi. Russell Westbrook (185) e Oscar Robertson (181) sono in cima al libro di storia mentre Magic Johnson, Jason Kidd, LeBron James e Wilt Chamberlain seguono.

