Il presidente federale francese commenta duramente il dietrofront di Joel Embiid

La decisione di Joel Embiid di scegliere Team USA al posto di Francia e Camerun, motivato dallo stesso giocatore, ha lasciato con l’amaro in bocca tanti tifosi transalpini e africani. Se starà bene, il centro dei Philadelphia 76ers sarà convocato da Steve Kerr per le Olimpiadi 2024 che si terranno, ironia della sorte, proprio in Francia, a Parigi.

Jean-Pierre Siutat, presidente della Federazione francese, ha commentato nelle scorse ore con amarezza e durezza la decisione di Embiid. Il numero uno federale non è stato diretto come aveva fatto qualche mese fa Petrucci parlando di Banchero, ma non ci è andato troppo lontano.

“Abbiamo incontrato Joel insieme a Boris Diaw nel marzo del 2022. Ma non abbiamo chiesto noi quell’incontro. Lui ha mostrato interesse nel giocare per la Francia e lo abbiamo aiutato a prendere la cittadinanza su sua stessa richiesta. Ma non siamo mai stati noi a chiederglielo, mi dispiace che abbiamo speso così tanto tempo ed energie su una documentazione che non sarebbe mai dovuta essere aperta” ha detto Siutat.

Fonte: BasketNews