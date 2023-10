Vasileia Gkouzini fa la storia del basket greco: prima donna head coach in A1

Nel weekend si è fatta una parte di storia dell’A1 Ethniki, il massimo campionato ellenico. Durante il match tra Maroussi BC e PAOK, il coach dei padroni di casa, Giorgos Skarafigkas, è stato espulso e per il resto della gara è stato quindi sostituito dalla sua vice, Vasileia Gkouzini, che tra l’altro è anche sua moglie.

Gkouzini è così diventata la prima donna ad allenare nel massimo campionato greco, anche se non per un’intera partita. L’espulsione di Skarafigkas è arrivata nel quarto quarto, con oltre 7′ ancora da giocare.

Purtroppo per il Maroussi, la partita è coincisa con un KO casalingo 75-80.

Vasileia Gkouzini non è comunque stata la prima allenatrice di una squadra maschile in Europa. Nell’estate 2022 l’AE Limassol aveva nominato Kalia Papadopoulou come sua allenatrice.