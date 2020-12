Il Real Madrid scappa, resiste alla rimonta e batte lo Zenit

REAL MADRID 79-72 ZENIT SAN PIETROBURGO

(24-21, 12-10, 23-11, 20-30)

Dopo due quarti equilibrati, nel terzo periodo il Real Madrid trova l’allungo decisivo che permette a coach Pablo Laso e ai suoi di staccare di una vittoria in classifica (ma con due partite in più) i russi di coach Xavi Pascual, protagonista di tanti derby contro gli spagnoli ai tempi del Barcellona. Nel primo quarto nonostante i 7 punti a testa di Thompkins e Abalde lo Zenit tiene botta, nel secondo quarto poche emozioni con punteggio molto basso mandano le due squadre al riposo sul 36-31. Nel terzo quarto un parziale di 20-3 lancia in fuga il Real, guidato dal dominio nel pitturato di Tavares e da 10 punti di Laprovittola. Hollins segna 13 dei successivi 17 punti dei russi e prova a rimettere in piedi la partita ma il gioco da tre punti di Abalde chiude definitivamente i conti, nonostante i canestri nel finale di KC Rivers e Pangos che rendono solamente meno ampio il divario finale.

Real Madrid: Abalde 16, Randoplh, Tavares 11.

Zenit: Hollins 15, Pangos 12, Rivers 12.

