“Il rinnovo con i Lakers è l’errore più grande nella carriera di LeBron James”

I Los Angeles Lakers sono partiti malissimo, con due sole vittorie nelle prime dieci gare stagionali.

Tanti problemi fisici per il team gialloviola, voci di trade intorno a Anthony Davis e un roster che non sembra all’altezza del blasone della franchigia. A tutto ciò si è aggiunto anche l’infortunio di LeBron James.

Tutte elementi che hanno portato Richard Jefferson a criticare fortemente la scelta dell’ex compagno di restare a Los Angeles.

“I haven’t spoke to him, but I feel like him signing that extension was the biggest mistake he’s made in his career. And I stand by that.”@Rjeff24 on LeBron James#NBATwitter #LakeShow pic.twitter.com/eaEBselCad

