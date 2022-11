LeBron James, ennesimo stop! Infortunio durante Lakers-Clippers

La star dei Los Angeles Lakers, LeBron James, è stata costretta ad abbandonare la partita di questa notte contro i Los Angeles Clippers per un apparente problema all’inguine.

James ha subito l’infortunio a metà del quarto quarto della gara. È stato visto tenersi la zona inguinale mentre si dirigeva verso il tunnel e poi negli spogliatoi. Come ha fatto notare Dave McMenamin di ESPN, è uscito con 5:41 sul cronometro e non è tornato.

LeBron heads to the locker room with an apparent groin injury pic.twitter.com/RpZXxMRgGo — dave (@nbadaves) November 10, 2022

I Lakers hanno definito l’infortunio di LeBron James un dolore alla gamba sinistra. Tuttavia, la gravità del problema deve ancora essere rivelata. James ha giocato per 32 minuti nel match e ha totalizzato 30 punti, 8 rimbalzi, 5 assist e 2 palle rubate prima della sua prematura dipartita. Ha terminato con 12 su 22 dal campo, di cui 4 su 9 dalla lunga distanza ponendo finalmente fine alla sua crisi di tiro.

In sua assenza, però, i Lakers non sono riusciti a mettere in scena una rimonta. Già indietro di 12 punti quando ha lasciato, i Purple and Gold hanno perso il derby di Los Angeles per 114 a 101.

Stiamo a vedere se il problema all’inguine di LeBron James si risolverà in poco tempo oppure dovrà stare lontano dal campo per diverse partite.

