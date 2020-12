La richiesta degli Houston Rockets ai Philadelphia 76ers per James Harden

Man mano che passano i giorni, si delineano quelli che potrebbero essere gli eventuali scenari di trade per James Harden. Dopo aver parlato dei Miami Heat, ora è il turno dei Philadelphia 76ers, da molti considerati la franchigia con più chance di ottenere il Barba.

Secondo Yaron Weitzmann, la richiesta fatta da Houston a Philadelphia comprenderebbe, oltre a Ben Simmons, anche tre chiamate future del primo turno al Draft. Per ora non ci sono stati altri sviluppi, visto che i Sixers non vogliono includere Simmons o Embiid in alcuno scambio. Chissà se alla fine Daryl Morey, innamorato cestisticamente di Harden, alla fine deciderà di fare un’eccezione.

Re: Sixers-Harden negotiations: I'm told the Rockets have asked the Sixers for 3 first round picks in addition to Ben Simmons. As many others have reported, the Sixers so far have been unwilling to include Simmons in any proposals.

— Yaron Weitzman (@YaronWeitzman) December 14, 2020