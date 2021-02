Il ruolo di Tiger Woods nel titolo vinto dai Golden State Warriors nel 2015

Nella vittoria del titolo NBA 2015 dei Golden State Warriors c’è stato un “protagonista”che finora non era mai stato svelato, Tiger Woods.

A rivelarlo è stato Stephen Curry nel podcast Huddle and Flow. Il play degli Warriors ha raccontato che nel 2015, durante la serie con i Memphis Grizzlies, quando Golden State era sotto 2-1, ha avuto un colloquio con la leggenda del golf che ha spronato la squadra a non mollare con un discorso molto incisivo, nel quale ha dispensato anche alcuni insegnamenti di vita, al di là dello sport.

Warriors great @StephenCurry30 has golfed with some of the world’s most influential people, including @BarackObama. But if he could choose just one person to tee off with, who would it be? He tells us on Huddle&Flow. P.S., stay till the end for a memorable mic drop. 🔥🔥👇🏾 pic.twitter.com/i0EqBvqZVj

— Jim Trotter (@JimTrotter_NFL) February 9, 2021