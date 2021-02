Magic Johnson fa una lista dei candidati per l’MVP: è lunghissima

Dopo aver nominato i suoi 5 candidati per il Rookie of the Year, Magic Johnson, sempre su Twitter, ha elencato i giocatori che potrebbero invece vincere l’MVP. Il problema, in questo caso, è che non ne ha lasciato fuori mezzo: la leggenda dei Los Angeles Lakers ha fatto addirittura una lista di 14 nomi, divisi in Tier One e Tier Two.

Nel Tier One, ovvero i nomi di primo livello, troviamo LeBron James, Steph Curry, Joel Embiid, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic, Nikola Jokic e Kawhi Leonard. Nel Tier Two, in secondo piano, invece Magic ha inserito Jaylen Brown, Damian Lillard, Anthony Davis, Paul George, Jayson Tatum e Bradley Beal.

The Tier One MVP candidates are LeBron James, Steph Curry, Joel Embiid, KD, Giannis Antetokounmpo, Luka Dončić, Nikola Jokić, and Kawhi Leonard. — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) February 9, 2021

Tier Two MVP candidates are Jaylen Brown, Damian Lillard, AD, Paul George, Jayson Tatum, and Bradley Beal. — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) February 9, 2021

