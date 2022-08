Il toccante saluto di Barack Obama a Bill Russell

La scomparsa di Bill Russell ha stravolto non solo il mondo del basket ma tutta la società degli Stati Uniti.

Fra le personalità influenti che hanno rivolto un saluto alla leggenda dei Boston Celtics, anche l’ex presidente Barack Obama. L’esponente Dem ha sottolineato l’apporto di Russell nella lotta per i diritti civili, campo nel quale è sempre stato in prima linea.

Oggi abbiamo perso un gigante. Per quanto Bill Russell fosse alto, la sua eredità lo è molto di più, sia come giocatore sia come persona. Probabilmente Bill sapeva cosa bisogna fare per vincere ed essere leader in campo e fuori. Sul parquet è stato il più grande giocatore nella storia del basket, al di fuori un pioniere dei diritti civili, ha marciato insieme a Marthen Luther King e si è schierato a fianco di Muhammad Ali. Per tanti anni ha dovuto subire insulti e angherie ma non ha mai permesso che tutto ciò gli impedisse di stare dalla parte giusta. Dal suo modo di giocare, allenare e vivere ho imparato molto. Io e Michelle mandiamo il nostro affetto alla famiglia e a tutti coloro i quali lo hanno ammirato.

As tall as Bill Russell stood, his legacy rises far higher—both as a player and as a person.

Perhaps more than anyone else, Bill knew what it took to win and what it took to lead. On the court, he was the greatest champion in basketball history. Off of it, he was a civil rights trailblazer—marching with Dr. King and standing with Muhammad Ali.

For decades, Bill endured insults and vandalism, but never let it stop him from speaking up for what’s right. I learned so much from the way he played, the way he coached, and the way he lived his life.

Michelle and I send our love to Bill’s family, and everyone who admired him.

— Barack Obama (@BarackObama) July 31, 2022