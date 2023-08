LeBron James e Barack Obama sono davvero andati a caccia di UFO insieme?

Una foto di LeBron James e dell’ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, mentre attraversano i boschi con lo zaino in spalla è diventata virale. Il rapporto suggerisce che LeBron e Obama stavano cercando di trovare un UFO, ma sarà vero?

L’immagine è stata caricata da Buttcrack Sports su Twitter o X, come preferite. È una foto falsa ed è stata generata utilizzando l’intelligenza artificiale. La fonte principale della foto è @jeazous o Derick David. Il suo portfolio include lavori per diverse pubblicazioni come Forbes, Medium e Uxopian.

Buttcrack Sports è un account satirico e parodistico famoso per la diffusione di notizie inventate per ottenere risate e like. Nonostante l’ovvietà e l’assurdità dei loro post, alcune persone continuano a credere alle cose che mettono online.

LeBron James and Barack Obama are trying to find the UFO that the US Government is hiding. (via @jeazous) pic.twitter.com/VKju3lZ6dI — Buttcrack Sports (@ButtCrackSports) August 1, 2023

LeBron James che esce con Barack Obama non è improbabile, visto che entrambi amano il basket. Tuttavia, è improbabile che escano nei boschi per andare a caccia di UFO.

Allora, perché Buttcrack Sports ha pubblicato un post su “The King” e l’ex presidente della Repubblica alla ricerca di alieni? Beh, nelle ultime due settimane la nazione è stata investita da un’udienza del Congresso sugli UFO.

L’ex dipendente del Pentagono e informatore di UFO David Grusch ha dichiarato la scorsa settimana al Congresso che il governo statunitense sta nascondendo la verità al popolo americano. Grusch ha detto di aver lavorato per diversi programmi militari classificati. Ha affermato che gli UFO sono reali e che negli ultimi 100 anni sulla Terra è apparsa vita extra terrestre non umana.

