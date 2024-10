Chi sono i giocatori più influenti nella storia del basket? Domanda a cui è difficilissimo rispondere perché implica la considerazione di aspetti che esulano dalla mera questione tecnica.

Jaylen Brown ha provato a rispondere a questa domanda in una puntata di Hot Ones, podcast famosissimo negli Stati Uniti, nel quale personaggi famosi vengono intervistati mentre mangiano ali di pollo piccanti (senza poter bere). Ecco la sua top five.

Michael Jordan perché ha reso il basket (e la NBA) un fenomeno planetario.

perché ha reso il basket (e la NBA) un fenomeno planetario. Allen Iverson perché ha creato un connubio indissolubile fra la cultura hip hop e la NBA

perché ha creato un connubio indissolubile fra la cultura hip hop e la NBA Kobe Bryant per la mentalità che è di ispirazione per moltissimi.

per la mentalità che è di ispirazione per moltissimi. Stephen Curry per aver contribuito con un ruolo da assoluto protagonista a cambiare il gioco del basket.

per aver contribuito con un ruolo da assoluto protagonista a cambiare il gioco del basket. Bill Russell per aver utilizzato la sua notorietà per cause sociali ben più importanti dello sport.

Ci sono molti altri che meriterebbero una inclusione, pensiamo ad esempio a Kareem Abdul-Jabbar e Magic Johnson per aver cambiato indiscutibilmente il modo di interpretare i rispettivi ruoli. Però dovendo scegliere solamente cinque giocatori, il quintetto selezionato da Brown è del tutto condivisibile.

E chissà se fra qualche anno non sarà necessario aggiornare la lista con i vari Doncic, Jokic e Wembanyama che in quanto a impatto sul gioco promettono di restare nella memoria collettiva per molto tempo.