Morte di Bill Russell, il saluto di Michael Jordan alla leggenda dei Celtics

Tra i tanti che in queste ore stanno rendendo omaggio a Bill Russell, morto oggi a 88 anni, grande risonanza avranno le parole di Michael Jordan. La leggenda dei Chicago Bulls ha diffuso una nota per dare il proprio addio a Russell, vincitore di 11 titoli NBA, quasi il doppio rispetto a lui che è considerato da molti il migliore di sempre.

Bill Russell è stato un pioniere, come giocatore, come campione, come primo coach nero della storia NBA e come attivista. Ha indicato il cammino ed è stato di esempio per ogni giocatore nero che è entrato nella Lega dopo di lui, incluso me. Il mondo ha perso una leggenda. Le mie condoglianze alla sua famiglia, che possa riposare in pace.

Russell ha giocato in NBA dal 1956 al 1969, svolgendo negli ultimi tre anni di carriera il doppio ruolo di giocatore-allenatore dei Boston Celtics. Dopodiché per lui altre tre stagioni sulla panchina dei Seattle SuperSonics e infine una su quella dei Sacramento Kings. Proprio nella sua unica stagione in California, Russell è stato avversario di MJ, allora giovane giocatore dei Bulls.

