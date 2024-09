Angel Reese, la sua stagione termina in anticipo per infortunio

Le Chicago Sky sono attualmente impegnate ancora nella lotta all’ottavo posto che garantirebbe loro l’accesso ai Playoff. Negli ultimi giorni sono state raggiunte in classifica, sul 12-22, dalle Atlanta Dream e le Washington Mystics distano solo una partita (11-23). Solo una di queste due squadre si qualificherà per i Playoff. Le Sky però avranno un handicap in più nelle ultime gare di stagione regolare: l’assenza di Angel Reese. La rookie, la migliore matricola della stagione dopo Caitlin Clark, ha riportato una frattura al polso e non tornerà in campo in questa annata WNBA, nemmeno negli eventuali Playoff.

Reese ha dato l’annuncio nelle scorse ore sui propri social: “Ho dimostrato di poter stare in questa Lega quando nessuno ci credeva. Tutto ciò che ho sempre desiderato era entrare in WNBA e avere un impatto. Posso dire di esserci riuscita e che continuerò a farlo”.

What a year. I never would have imagined the last bucket of my rookie season would be a 3 but maybe that was God saying give them a taste of what they will be seeing more of in Year 2 lol🥲Through it all, I have showed that I belong in this league even when no one else believed.… pic.twitter.com/re1X85mWR2 — Angel Reese (@Reese10Angel) September 8, 2024

Reese in questa stagione ha stabilito il nuovo record WNBA per totale di rimbalzi catturati in una singola stagione, è diventata la giocatrice più veloce a raggiungere le 20 doppie-doppie in carriera (realizzandone alla fine 27) ed ha mantenuto 13.6 punti e 13.1 rimbalzi di media, guidando la Lega in quest’ultima statistica.