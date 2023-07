Imbarazzo a EuroBasket U18 in Serbia: gara “finisce” 5 minuti prima per protesta! Niente aria condizionata e continui infortuni a causa dell’umidità

In questo momento si sta svolgendo in Serbia EuroBasket U18 dove oggi pomeriggio la nostra Nazionale affronterà la Danimarca dopo l’esordio con sconfitta nella gara di ieri contro la Grecia per 88 a 83. La notizia di oggi però non è il risultato dell’Italia o del match contro la Danimarca ma dell’imbarazzante situazione in cui si stanno svolgendo questi campionati europei a fine luglio, in uno dei mesi più caldi della storia del genere umano.

Secondo quanto riportato da Jonathan Givony di ESPN e DraftExpress.com, le partite si stanno disputando in palestre senza aria condizionata e dove i giocatori si continuano a infortunare a causa dell’altissimo tasso di umidità:

“Il Campionato Europeo FIBA ​​U18, dove il basket si gioca sui pattini a causa della pericolosa umidità e della mancanza di aria condizionata in palestra. I giocatori sono visibilmente sconvolti, dopo essersi allenati per oltre cinque settimane per questo evento. Dove sono gli adulti? Più giocatori già infortunati”.

The FIBA U18 European Championship, where basketball is played on skates due to the dangerous humidity and lack of air conditioning in the gym. Players are visibly upset, after training for over five weeks for this event. Where are the adults? Multiple players injured already. pic.twitter.com/BqgRlnrSgv — Jonathan Givony (@DraftExpress) July 22, 2023

Caos al Campionato Europeo FIBA ​​U18 a Nis, Serbia. La pioggia battente e la mancanza di aria condizionata hanno causato condizioni non sicure e molteplici infortuni gravi che hanno indotto i giocatori a boicottare sostanzialmente la partita, finendo a 5 minuti in anticipo. Prossima partita inizia a prescindere. Lo spettacolo deve continuare.

Chaos at the FIBA U18 European Championship in Nis, Serbia. Heavy rain and no air-conditioning caused unsafe conditions and multiple serious injuries caused players to essentially boycott finishing the game with 5 minutes left. Next game starting regardless. The show must go on pic.twitter.com/MauCzsUza8 — Jonathan Givony (@DraftExpress) July 22, 2023

Concretamente Polonia-Turchia è finita al 40′ ma i giocatori hanno commesso infrazione di 24 secondi più volte, palle perse, falli, eccetera, eccetera, senza mai tirare, così da non infortunarsi. 5 minuti di basket giocato senza giocare per non farsi male a EuroBasket U18.