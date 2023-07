Virtus Bologna mercato: Shengelia-Panathinaikos non è ancora finita!

Nei giorni scorsi è apparso sul sito della Virtus Bologna un comunicato di Luca Baraldi, CEO della Virtus Segafredo, che smentiva un possibile addio di Tornik’e Shengelia verso il Panathinaikos e che lo confermava in Italia almeno per un altro anno.

Il Corriere di Bologna però non ha nessuna intenzione di mollare il colpo e dice che il problema è che fino a quel momento non era arrivata nessuna proposta di buyout da parte dei greci e quindi si sta montando una trattativa sul nulla. Qualora dovesse arrivare un buyout da almeno mezzo milioni di euro, allora la Virtus Bologna potrebbe cambiare idea e lasciar partire Shengelia in direzione Panathinaikos già in questo mercato.

Inutile dire che la situazione è complicata, soprattutto dopo il caso Nikola Mirotic, che ora molti lo danno in direzione Pana, più per somma matematica che per rumors veri e propri. Non sappiamo come si evolverà il tutto, sicuramente il Mondiale sotto un certo punto di vista “aiuta” perché dilata i tempi, le squadre di EuroLega inizieranno veramente i raduni da metà settembre e lo stesso Sergio Scariolo sarà impegnato in Asia – come anche Toko Shengelia – in qualità di commissario tecnico della Spagna. Solo il tempo ci dirà se davvero Shengelia resterà alla Virtus Bologna oppure si trasferirà al Panathinaikos.