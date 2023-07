Italbasket, domani comincia il ritiro a Folgaria: tutti presenti tranne Fontecchio

Il countdown verso Manila sta per avere inizio. Il CT Gianmarco Pozzecco ha diramato la lista dei 16 atleti che prenderanno parte al Training Camp di Folgaria dal 24 luglio al 2 agosto, prima delle varie amichevoli che disputeremo tra Italia, Grecia e Cina. Tutti e 15 presenti, tranne Simone Fontecchio, che sarà a disposizione per gli allenamenti dell’Italbasket dal 28 luglio, come da accordi con la FIP.

L’unico NBA presente nel roster Azzurro ha avuto un’estate parecchia impegnata tra camp vari – compreso il suo a Jesolo – e non è riuscito a staccare qualche giorno prima di questo periodo per prendersi una pausa insieme a sua moglie Rosa, nonché mamma della sua piccola Bianca, chiamata affettuosamente “Bibi”.

Naturalmente non si tratta di un problema perché Simo è super carico e il 28 luglio sarà 100% focus su un sogno chiamato Mondiale (ma anche Olimpiade).

Vi ricordiamo chi saranno i 16 che Pozzecco avrà a disposizione a Folgaria e da cui usciranno i 12 per Manila:

Simone Fontecchio Italbasket