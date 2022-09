Ime Udoka sarà sospeso per tutta la stagione, e lui medita le dimissioni

Ime Udoka sarà sospeso per tutta la stagione 2022-23 dai Boston Celtics a causa della relazione che avrebbe iniziato con un membro femminile dello staff biancoverde, andando contro il codice di condotta della franchigia. A riportarlo è stato Adrian Wojnarowski in attesa del comunicato ufficiale, col vice Joe Mazzulla pronto a diventare head coach ad interim.

Assistant coach Joe Mazzulla is likely to become Boston’s interim coach for the season, sources tell ESPN. https://t.co/GKEiMemnFN

Si tratta di una notizia clamorosa, visto che Udoka alla sua prima stagione su una panchina NBA ha portato i Celtics fino alle Finals. I biancoverdi sono considerati una delle favorite per vincere il titolo, ma oltre al coach hanno già perso Danilo Gallinari per tutta la stagione.

Secondo Chris Mannix di Sport Illustrated, Udoka avrebbe addirittura pensato alle dimissioni in queste ore, in risposta al provvedimento dei Celtics.

Ime Udoka has considered the possibility of resigning, sources told @SInow. Internally, coaches and staff members are bracing for the likelihood that Udoka will be suspended for one year for having a relationship with a female staffer.

— Chris Mannix (@SIChrisMannix) September 22, 2022