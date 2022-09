Gli Utah Jazz smantellano ancora: Bojan Bogdanovic a Detroit

Dei quattro migliori giocatori degli Utah Jazz della passata stagione, per ora ne rimane soltanto uno: Mike Conley. Dopo Donovan Mitchell a Cleveland e Rudy Gobert a Minnesota, la franchigia ha deciso di cedere anche Bojan Bogdanovic ai Detroit Pistons.

Come riportato da Adrian Wojnarowski, Detroit in cambio invierà ai Jazz due giocatori: Kelly Olynyk e Saben Lee.

The Detroit Pistons are finalizing a trade to acquire Utah Jazz forward Bojan Bogdanovic for Kelly Olynyk and Saben Lee, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 22, 2022