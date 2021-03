Impresa Ravenna sul pitturato di Napoli

Piu’ che una vittoria, un’impresa. Che le consente di tornare a muovere la classifica con punti preziosissimi e, soprattutto, di mandare al macero l’amara sconfitta maturata con due tiri liberi subiti all’ultima sirena al “Pala Tricalle Leombroni” contro Chieti. L’OraSi Ravenna si regala una giornata capolavoro andando a espugnare il “PalaBarbuto” di Napoli contro sua maestà la Ge.Vi con il punteggio di 70-67. Sotto fino alla fine del terzo quarto, il roster di coach Massimo Cancellieri, squalificato per un turno dopo il finale di Chieti e sostituito da Bruno Savignani, ha saputo crederci fino al termine e ha messo in cassaforte la sesta vittoria stagionale. Sul palco dei protagonisti è salito ancora una volta l’ottimo Daniele Cinciarini con i suoi ventuno punti, a Napoli non è bastato un Parks ancora una volta diluviale con i suoi diciannove.

PRIMO QUARTO – In avvio le due compagini dimostrano subito di volersi sfidare apertamente, Simioni per gli ospiti e Parks per i padroni di casa siglano subito due triple ed è 3-3. Lo stesso Simioni porta Ravenna avanti di due incollature, Givens allarga il fossato sul 5-9. Sorpasso partenopeo con Lombardi, poi Ravenna riattua l’operazione aggancio grazie a Denegri. Parks prima e Mayo poi dimostrano di essere in buona vena, una tripla di Givens non impedisce ai padroni di casa di chiudere il primo quarto avanti sul 21-18.

SECONDO QUARTO – Canestri e controcanestri animano i primi scampoli della frazione, Oxilia affonda la lama, Sandri risponde, poi replica di nuovo Denegri e Napoli si mantiene avanti di una lunghezza. La Ge.Vi si alza in quota e si porta addirittura in doppia cifra sul 35-25, Ravenna prova a farsi sotto ma Parks riporta Napoli in alta quota: 40-29. Cinciarini realizza l’ulteriore avvicinamento con una tripla ma Napoli mantiene ancora le redini della gara con il punteggio di 40-34 all’intervallo lungo.

TERZO QUARTO – Ravenna manifesta qualche imprecisione di troppo, Marini ne approfitta e traccia il solco del più dieci che poi diventa rapidamente più tredici. Ravenna, però, dimostra di non essere al tappeto e il suo trascinatore è Cinciarini che la porta a minori incollature di distanza. Dopo il meno nove ravennate coach Pino Sacripanti chiama il timeout per riordinare le idee con i suoi. La ripresa delle ostilità, però, sorride ancora a Ravenna che praticamente azzera il vantaggio partenopeo portandosi a un solo punto di distacco. E così termina il terzo quarto con Napoli avanti con un risicato 56-55. La partita è tutt’altro che definita.

ULTIMO QUARTO – Ravenna parte meglio con gli autografi di Simioni e Oxilia che la portano al sorpasso sul 61-58. I tiri liberi di Parks e Marini fissano la parità a quota 63. Un contropiede di Lombardi rialza Napoli in quota, Simioni però risponde con una tripla e gli emiliani sono di nuovo avanti. Zerini commette fallo su Rebec ed esce per un colpo subito, dalla linea della carità Denegri esegue il compitino alla perfezione , Mayo risponde ma Cinciarini mette i titoli di coda a favore degli ospiti: 67-70.

MIGLIORI IN CAMPO

GE.VI NAPOLI: JORDAN PARKS: messe abbondante, come di consueto, anche per assist e rimbalzi, ma stavolta non basta.

ORASIRAVENNA: DANIELE CINCIARINI: in lui il basket è gioia piena di vivere, lo dimostra a suon di punti e la sua felicità si estende a quella dell’intera squadra.

TABELLINO

GE.VI NAPOLI: Parks 19, Marini 13, Mayo 11, Monaldi 8, Lombardi 7, Sandri 5, Zerini 2, Uglietti 2, Iannuzzi. N.e: Klacar, Cannavina, Aldi. Coach: Pino Sacripanti.

Tiri liberi: 14 su 19, rimbalzi 36 (Parks 9), assist 15 (Parks 4).

ORASI RAVENNA: Cinciarini 21, Simioni 20, Denegri 10, Oxilia 10, Givens 7, Chiumenti 2. N.e: Buscaroli, Guidi, Vavoli, Venuto, Maspero. Coach: Bruno Savignani (Massimo Cancellieri squalificato)

Tiri liberi: 10 su 15, rimbalzi 30 (Simioni 8), assist 13 (Rebec 6)

ARBITRI

Roberto Radaelli di Rho (MI), Daniele Caruso di Milano e Giampaolo Marota di San Benedetto del Tronto (AP)