In-Season Tournament, annunciato il calendario: ecco tutti i dettagli

L’NBA ha pubblicato il programma completo delle partite e gli incontri televisivi nazionali per il Group Play dell’inaugurale NBA In-Season Tournament, che inizierà venerdì 3 novembre, durante la stagione regolare 2023-24.

Il programma completo delle partite e il programma delle trasmissioni nazionali per la stagione regolare 2023-24 saranno annunciati giovedì 17 agosto.

Le partite del Group Play, le prime delle due fasi dell’In-Season Tournament, si svolgeranno il martedì e il venerdì di novembre. In queste “Tournament Nights”, le uniche partite NBA in programma saranno partite del Group Play.

ESPN e TNT si uniranno per mandare in onda 14 partite durante il Group Play. La prima Tournament Night (3 novembre) sarà caratterizzata da un doubleheader su ESPN mentre i New York Knicks visiteranno i Milwaukee Bucks e i campioni NBA in carica dei Denver Nuggets ospiteranno i Dallas Mavericks.

TNT inizierà le sue trasmissioni del Group Play martedì 14 novembre, quando i San Antonio Spurs giocheranno in casa degli Oklahoma City Thunder e i Nuggets affronteranno i LA Clippers a Denver.

Il palinsesto televisivo nazionale del Group Play include tre rivincite dei playoff NBA 2023. I campioni in carica della Eastern Conference, i Miami Heat, faranno visita ai Knicks venerdì 24 novembre e ospiteranno i Bucks martedì 28 novembre e i Golden State Warriors visiteranno i Sacramento Kings il 28 novembre.

Ogni squadra giocherà quattro partite di Group Play dal 3 al 28 novembre: una partita contro ogni avversario nel proprio gruppo, con due partite in casa e due in trasferta. Come annunciato in precedenza, tutte le 30 squadre sono state sorteggiate casualmente in gruppi di cinque all’interno della loro Conference sulla base dei record di vittorie e sconfitte della stagione regolare 2022-2023.

Otto squadre (quattro per Conference) avanzeranno dal Group Play alla seconda fase del dell’In-Season Tournament, i turni a eliminazione diretta.

Le squadre che avanzano saranno le sei vincitrici dei gironi e due “jolly” (la squadra di ciascuna Conference con il miglior record nelle partite di Group Play che è arrivata seconda nel proprio girone).