Canada, ufficiale la rinuncia di Jamal Murray al Mondiale

Un’altra star NBA rinuncia alla FIBA World Cup 2023, che dista ormai solo poco più di una settimana. Jamal Murray ha deciso di non prendere parte alla competizione con il suo Canada per recuperare le forze e presentarsi al 100% ai nastri di partenza della prossima stagione con i Denver Nuggets.

Murray aveva partecipato al training camp del Canada, ma quando i suoi compagni si erano recati in Germania per alcune amichevoli lui era rimasto a casa. Era già un segnale, ma c’era ancora una flebile speranza che li avrebbe raggiunti direttamente in Asia. Si tratta dell’ennesimo giocatore NBA a rinunciare alla FIBA World Cup.

Il Canada deve ancora annunciare la lista definitiva dei convocati per il Mondiale, dove affronterà Francia, Lettonia (che ha perso ieri Kristaps Porzingis) e Libano.