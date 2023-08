L’ex MVP delle Finals NBA: “LeBron James giocherà le Olimpiadi del 2024”

L’ex stella NBA, Paul Pierce, ritiene che la carriera di LeBron James con Team USA non sia ancora finita. Anche se James compirà 39 anni il prossimo dicembre, Pierce sostiene che la stella dei Los Angeles Lakers, LeBron James, vestirà la maglia del suo Paese ancora una volta alle Olimpiadi del 2024.

“Penso davvero che LeBron andrà a Parigi”, ha detto Pierce al podcast Ticket & The Truth. “Penso che LeBron sarà presente alle Olimpiadi. Questa sarà la sua ultima Olimpiade. Credo che Steph Curry ci sarà. Andrà alle Olimpiadi. Penso che debba andarci”.

L’ultima volta che James ha giocato per Team USA è stato alle Olimpiadi di Londra del 2012. Ha rappresentato Team USA in tre Olimpiadi (2004, 2008 e 2012), una Coppa del Mondo (2006) e un FIBA Americas Championship (2007).

James viaggia con le seguenti medie in carriera con Team USA: 13,3 punti, 3,9 rimbalzi e 3,8 assist in 43 presenze per Team USA nelle competizioni FIBA.

Stiamo a vedere se davvero LeBron James giocherà le Olimpiadi del 2024 a Parigi con Team USA. Sarebbe sicuramente bellissimo e il giusto modo per terminare la sua bellissima carriera con gli Stati Uniti, iniziata con la tragica sconfitta di Atene contro l’Argentina di Luis Scola e Manu Ginobili.

