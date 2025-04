INCREDIBILE Panathinaikos: 12mila tifosi per l’allenamento a porte aperte

Il tifo greco non smette di stupire. Stanno facendo il giro del mondo le immagini dell’allenamento mattutino del Panathinaikos con 12mila tifosi a Oaka.

Il basket in Grecia è un’autentica religione. Lo vediamo praticamente ogni settimana nei match di EuroLega ma quanto accaduto questa mattina ad Atene è letteralmente incredibile. Il Panathinaikos ha svolto un allenamento a porte aperte a Oaka. Ad assistere sono accorsi ben 12mila spettatori che hanno cantato e sostenuto la squadra lungo tutto l’arco della seduta. Fra i più acclamati l’infortunato Mathias Lessort, presente con la figlia, Kendrick Nunn, Kostas Sloukas e il coach Ergin Ataman.

I tifosi greens hanno voluto far sentire la loro vicinanza alla squadra che nelle prossime ore si trasferirà a Istanbul. La serie dei quarti di finale di EuroLega è sull’1-1 con l’Efes che ha guadagnato il vantaggio del fattore campo vincendo gara 2 ad Atene.

Al termine dell’allenamento Sloukas ha preso il microfono e si è rivolto ai suoi tifosi, ringraziandoli per il supporto e assicurando loro che la squadra farà di tutto per vincere a Istanbul e tornare alle Final Four.